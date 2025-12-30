Come se non bastasse, contro la Fiorentina diventa un fenomeno anche Corvi: "Dopo la partita ho ricevuto un messaggio da Buffon"

Quando le cose vanno male, vanno male sotto tutti i punti di vista. La Fiorentina non s'è certo meritata la fortuna, ma alcuni episodi sono emblematici del fatto che la squadra di Vanoli in questo momento non possa contare neanche su un po' di buona sorte. Ne è una chiara dimostrazione la prestazione di Edoardo Corvi, portiere del Parma che nelle precedenti apparizioni non aveva brillato e che contro i viola invece s'è trasformato in un fenomeno.

“Dopo la Fiorentina mi ha scritto Buffon”

“Quando sono in campo - ha raccontato a Sky Sport - mi sento tranquillo, penso solo alla partita lasciando da parte le emozioni. Dopo la partita con la Fiorentina mi ha scritto Buffon per farmi i complimenti. Posso solo ringraziarlo, i suoi suggerimenti mi sono serviti e mi servono tutt'ora a tanto. Mi ha mandato un vocale dicendomi che non gli erano piaciute solo le mie parate, ma in generale l'atteggiamento che ho avuto in campo”.