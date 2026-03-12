Parisi: "Siamo la Fiorentina, non dimentichiamocelo, dobbiamo avere fame. Fino a poco tempo fa nello spogliatoio qualcuno non aveva capito la situazione, ma ora..."
Fabiano Parisi. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
A Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 conto il Rakow è intervenuto il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi che ha esordito così: C'era un periodo in cui giocavo molto meno, ma sono un professionista e quando il mister mi chiama ci sono".
"Siamo la Fiorentina, non dobbiamo dimenticarlo"
Parisi commenta poi così: “La Fiorentina è in difficoltà, ma prendiamo quello che c'è di positivo come questa vittoria. Siamo la Fiorentina non dimentichiamocelo, dobbiamo avere fame. Siamo risaliti piano piano, il destino è nelle nostre mani. Tutte le partite vanno affrontate nello stesso modo”.
“Fino a poco tempo fa nello spogliatoio…”
E ha proseguito: "La situazione? Fino a poco tempo fa non tutti nello spogliatoio l'avevano capita, ora è cambiata la testa dei ragazzi, è questo è l'importante step mentale che è stato fatto dalla squadra.
