Corriere Fiorentino: Vanoli non torna indietro, una scelta che ha già dato le prime risposte
Tre pagine sulla Fiorentina stamani per il Corriere Fiorentino.
Pagina 2
In primo piano c'è: “Senza tornare indietro”. Ovvero: “Vanoli ha puntato sulla voglia di riscatto dei nuovi non affidandosi solo alla vecchia guardia. Una scelta che ha già dato le prime risposte positive”.
Pagina 3
Qui leggiamo: “Da problema a punto fermo, la seconda svolta di Fagioli (che adesso sogna l’azzurro)”. Sottotitolo: “Nicolò si è ripreso il centrocampo. Mancini pronto a convocarlo”. In taglio basso un commento intitolato: “Due sfide in sette giorni per uscire dal tunnel”.
Pagina 4
Presente un'intervista ad un ex bomber viola: “Vanoli può risalire, il Napoli sarà un test Girare per Firenze? Il mio Capodanno”. Sottotitolo: “Riganò chiarisce l’assenza al centenario: ”Motivi di famiglia, quella maglia è un pezzo di cuore".