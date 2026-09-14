Riganò: "I miei rapporti con la Fiorentina? Ottimi, non c'ero al Centenario perché..."

Un'assenza al centenario della Fiorentina che si è notata. Certo, la mancanza di Christian Riganò non è stata pari come a impatto mediatico a quella di Giancarlo Antognoni, però…

L'impegno familiare

“Avevo degli improrogabili impegni familiari a Lipari - ha spiegato in merito lo stesso Riganò parlando col Corriere Fiorentino - Siamo sette fratelli, uno è tornato apposta dalla Germania, e non potevamo spostare la data per risolvere una nostra situazione”.

Rapporti ottimi

“Problemi con la Fiorentina? Stiamo scherzando? Assolutamente no, i rapporti sono ottimi, tanto che non vedendomi presente nella lista, il giorno prima mi ha scritto personalmente il direttore generale Ferrari. Per me la maglia viola e la città sono qualcosa di unico e se Antognoni ha detto che per lui girare per Firenze è come se fosse sempre Natale, ecco, per me è come se fosse sempre Capodanno. Ho indossato questa maglia solo per tre anni, anche se avrei voluto che fossero di più, ma per i tifosi è come se ci fossi sempre stato”.