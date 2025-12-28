Thomas Manfredini, ex giocatore passato anche dalla Fiorentina per la seconda parte della stagione 2003-04, contribuendo al ritorno in Serie A dei viola, ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha rivelato un curioso retroscena sul suo periodo in Toscana.

Sulla Fiorentina di allora

“Era gennaio 2004, avevo bisogno di giocare. Era una grande Serie B, quella delle cinque promozioni: c’erano Toni al Palermo e Zola al Cagliari. La Fiorentina aveva giocatori importanti, da Di Livio a Riganò. Io giocai 13 partite in condizioni precarie: avevo sempre qualche problema fisico, mi stiravo di continuo”.

Sulle allergie

“Ero allergico a crostacei e molluschi. Tutto questo mi portava spesso ad avere la febbre e il fiatone non appena provavo a correre. Mi consigliarono di trasferirmi a Catania per via del clima: lì feci alcune visite e mi dissero che il pesce mi provocava forti bronchiti e mi indeboliva fisicamente. Ogni volta che in partita ero sotto sforzo, mi infortunavo puntualmente. Non arrivava abbastanza ossigeno ai muscoli, non respiravo bene".