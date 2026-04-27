Fiorentina-Sassuolo, non è sfida solo in campo: le due società puntano gli occhi sulla stessa promessa del calcio italiano

Dopo lo 0-0 di ieri e l'interesse della Fiorentina per l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso, continua il testa a testa tra le due squadre: stavolta, però, in ottica calciomercato.

Occhi sul talento

In avvicinamento al finale di stagione, e con i rispettivi campionati praticamente finiti, Daniele Longo di calciomercato.com dà la notizia: sia la Fiorentina che il Sassuolo avrebbero avuto contatti con l'entourage di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 di proprietà del Milan, che ha passato la sua prima stagione ‘tra i grandi’ a Lecce, senza però grandi squilli.

Il post di Longo