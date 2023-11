Buso: "Troppi pochi tiri per quanto gioco produce la Fiorentina di Italiano. Beltran e Nzola? Proviamoli alla Lautaro-Lukaku"

Renato Buso, ex viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare il momento della Fiorentina di Vincenzo Italiano:

“La Fiorentina non è inferiore a Lazio, Roma o Atalanta, può giocarsela con loro. Però se vuoi fare il salto e puntare al quinto posto serve qualcosa in più in attacco. Sono troppi pochi i tiri rispetto alla quantità di gioco prodotta".

Poi ancora: “Proverei Beltran e Nzola in coppia, a livello di caratteristiche potrebbero coesistere, un po' come Lukaku e Lautaro. Italiano è un bravissimo allenatore, ma deve saper cambiare il suo gioco quando le cose non vanno”.