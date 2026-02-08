​​

C'è una Fiorentina che è (ancora) in corsa per la Champions League. La femminile cerca la vittoria sull'Inter

Cherubini Janogy
Cherubini e Janogy esultano

Questo pomeriggio la Fiorentina Femminile alle 15:45 scende sul campo dell'Inter per provare ad accorciare nei quartieri alti della classifica. 

Urge una vittoria per la lotta Champions

Una caduta, invece, significherebbe complicarsi notevolmente la corsa ai primi tre posti che valgono la Champions League. A seguire le scelte di Pinones Arce:

L'undici ufficiale della Fiorentina

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Woldvik, Van Der Zanden, Faerge, Lombardi; Tryggvadottir, Severini (C), Cherubini; Bredgaard, Omarsdottir, Janogy. All.: Pinones Arce.

 

