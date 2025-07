Sucu: "I soldi di Gudmundsson utilizzati per necessità contingenti e l'iscrizione al campionato"

Dallo scorso dicembre, il Genoa ha un nuovo proprietario, l'imprenditore rumeno, Dan Sucu.

I soldi arrivati dalla Fiorentina

Il numero uno dei grifoni ha detto in queste ore: “Le risorse derivate da cessioni dello scorso mercato estivo, come quella di Gudmundsson, sono state utilizzate dalla precedente proprietà per necessità contingenti e per l’iscrizione al campionato 2024/2025, mentre le operazioni di mercato di questa estate servono e serviranno a sostenere solo ed esclusivamente il nostro club nella suo percorso di progressiva crescita e stabilità”.

Viola fondamentali per il Genoa

La Fiorentina, in maniera indiretta ovvio, è stata fondamentale lo scorso anno per l'iscrizione del Genoa al campionato. Quest'anno poi ha definito l'operazione di acquisizione dello stesso Gudmundsson con la nuova proprietà, ad un prezzo ribassato rispetto a quanto concordato la scorsa estate.