Lo speaker radiofonico e tifoso viola Gianfranco Monti ha parlato a Radio Sportiva, spaziando su varie tematiche di casa Fiorentina e concentrandosi sulle prospettive della squadra gigliata.

“Si vede già la mano di Pioli sulla Fiorentina, perchè…”

“Sono veramente contento del ritorno di Pioli, non è assolutamente una minestra riscaldata. Sta tornando un altro Pioli a Firenze, che arriva da campione d’Italia e con molta più esperienza. Pioli è una sicurezza, ed il mercato lo sta dimostrando. Sarà un caso che dopo due giorni che è andato via Palladino ha rinnovato De Gea, e poi la Fiorentina ha tenuto Gudmundsson? L’islandese è un giocatore ancora tutto da scoprire, dentro la Fiorentina sono convinti del suo valore, è un calciatore forte. Sono sicuro che Pioli c’entri in questo. Penso che abbia già parlato anche con Kean. Giovani come Fazzini e Viti mi piacciono, sono contento di ciò che sta facendo la società”.

“Se Kean andasse in Arabia, sarei deluso. Dodô? Credo rimarrà”

“Credo che la Fiorentina sappia poco al momento sul futuro di Kean, e che abbia fatto già le proprie mosse, proponendo un grande adeguamento del contratto all’attaccante. Sono fiducioso, perchè ha dato tanto a Firenze ma anche la città gli ha dato tanto. Se andasse in Arabia sarei deluso, sarebbero tanti soldi, ma può prenderli tra qualche anno. Ora deve rimanere alla Fiorentina, dovesse partire credo che lascerebbe l’Italia, per l’Inghilterra o la Spagna. Penso che la Fiorentina possa fare un salto di qualità, e muovendosi rapidamente sul mercato si potrà dare a Pioli una squadra più vicina possibile alla sua idea di calcio. Dodô? Credo che rimarrà, il contratto che ha ancora è lungo. La Fiorentina gli ha offerto il rinnovo e attende una risposta. Penso che o davvero ha un club come il Barcellona al quale andare, altrimenti…”.