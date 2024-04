La crescita impetuosa di Kayode non si arresta: è nella top 100 del Golden Boy ma in vetta c'è un irraggiungibile Yamal

La nota più lieta di questa stagione per la Fiorentina è rappresentata da Michael Kayode, talento viola e azzurro che ha trovato continuità (e anche un gol) in Serie A grazie anche all'infortunio di Dodo. Il premio Golden Boy, assegnato annualmente da Tuttosport al miglior Under 21 tesserato per club europei e basato su alcuni indici statistici di analisi, pone Kayode attualmente nella top 100: il primo periodo analizzato va da inizio ottobre 2023 a fine marzo 2024 e il terzino destro viola è 22esimo. Il premio sarà assegnato ovviamente a fine anno e in testa all'attuale classifica c'è Lamine Yamal, addirittura di 3 anni più giovane rispetto a Kayode.