Borghi: "Il problema principale della Fiorentina si chiama Albert Gudmundsson. Pioli? A Firenze la pazienza non è tantissima..."

Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista televisivo, ha parlato dal suo canale YouTube della giornata di Serie A conclusasi da poco, facendo un focus anche sulla Fiorentina: “La Fiorentina è la più grande delusione sin qui del campionato. Anche nella vittoria contro il Sigma Olomouc, c'erano stati dei riscontri misti. Il freno della stagione? L'assenza di gol di Kean. L'unico non-problema della squadra di Pioli”.

“Il problema della Fiorentina è il suo numero dieci”

“Il problema principale si chiama Albert Gudmundsson. Secondo me la scelta del tecnico è stata corretta, così come quelle della società sul mercato. De Gea, Kean, Gosens e Dodo costituiscono il perimetro da cui ripartire. Ma ci sono giocatori da far crescere… e Pioli ha un centrocampo troppo molle, tenero. Fagioli? Non ha continuità, livello… e allora gioca Nicolussi Caviglia, ma forse non è ancora all'altezza di portare la maglia della Fiorentina”.

“La pazienza di Firenze sta finendo…”

"La Viola non è cattiva, né spietata. Deve trovare l'acceleratore tecnico. Pioli deve trovare il suo numero 10 al più presto, ma l'islandese non appare ancora all'orizzonte. La Fiorentina ha il Milan dopo la sosta… momento molto, molto critico. Firenze è una piazza molto ambiziosa ma anche non armatissima di pazienza…".