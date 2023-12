Fiorentina al Castellani? Sindaco di Empoli e dirigenza gigliata domani si incontreranno

Con la squadra di Vincenzo Italiano che, dopo l’ottimo pareggio di ieri sera contro la Roma, osserva una giornata di riposo, quest’oggi il tema del giorno in casa Fiorentina è inevitabilmente il futuro dello Stadio Franchi. Come già sottolineato in mattina, la novità del giorno sul restyling è che ad oggi, giorno di scadenza del bando comunale, sono arrivate due offerte per la gara per condurre i lavori in programma.

Le notizie però non finiscono qui perche, come riportato questo pomeriggio da TGR RAI Toscana, nelle prossime re è in programma un incontro tra il sindaco di Empoli ed una rappresentanza della Fiorentina, per capire se ci siano i margini per trasferire la squadra viola per qualche stagione al Castellani. Domani infatti, presumibilmente ad Empoli, si incontrano Elena Barnìni e il direttore generale viola Joe Barole.

Viste le numerevoli difficolta di un trasferimento allo stadio Padovani, la società gigliata sta cercando di capire se ci siano i presupposti per intavolare una trattativa con Empoli e amministrazioni locali per evitare ai tifosi della Fiorentina lunghe trasferte per le gare casalinghe.