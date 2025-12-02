Mareggini: "Dzeko ha dimostrato di tenerci alla Fiorentina. Società? L'emblema della confusione"

L'ex portiere viola Gianmatteo Mareggini ha commentato l'annata terribile della Fiorentina: “Il gesto che ha fatto Dzeko con il megafono a me è piaciuto, anche se una cosa del genere non l'avevo mai vista”.

“Dzeko ha dimostrato di tenerci”

“Dopo una carriera come la sua, alle soglie dei 40 anni, ha dimostrato comunque che ci tiene ed è importante che sia stato proprio lui a metterci la faccia e non un giovane”.

"Tutto è evaporato'

" Tutti ora parlano di Goretti, ma nessuno parla più delle dimissioni di Pradè al venerdì poco prima di una partita importantissima. Questo non solo è l'emblema della confusione, ma anche del danno che ha causato dopo la campagna acquisti.

"Da quel momento lì, se prima c'era un briciolo di collegamento tra società e squadra, è tutto evaporato".