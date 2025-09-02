Niente Fortini, la spunta un ex viola: l'Under 21 resta con un solo giocatore della Fiorentina

Michael Kayode ha dato forfait: niente nazionale Under 21 per lui. Al suo posto però non ci sarà Niccolò Fortini della Fiorentina, bensì un prodotto del settore giovanile viola che è stato ceduto al Catanzaro nel corso dell'estate: Costantino Favasuli.

Le sfide degli Azzurrini

Questa la scelta fatta dal selezionatore, Silvio Baldini, che giocherà due partite valide per la qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria, contro Montenegro e Macedonia del Nord.

Un solo viola nel gruppo azzurro

Resta all'interno di questo gruppo un solo calciatore gigliato che è il centrocampista Cher N'Dour, uno di quelli che ha visto molto campo in questo inizio di stagione tra Conference e campionato.