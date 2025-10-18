La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa ritrova Puzzoli tra i titolari, un ruolo particolare per Evangelista. Debutto assoluto in porta
Pochi minuti fa il tecnico della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha reso noto la formazione titolare che alle ore 15 scenderà sul terreno di gioco Centro Sportivo Niccolo Galli di Bologna per l'ottava giornata del campionato Primavera1. L'avversario di quest'oggi sono i rossoblu padroni di casa, attualmente dodicesimi in classifica a 4 lunghezze dai viola.
Galloppa fa esordire un portiere tra i pali. Nessun problema per Puzzoli
La grande novità è tra i pali: la partita di oggi infatti vedrà l'esordio assoluta in porta in Primavera per Brando Dolfi, mentre Leonardelli non risulta essere neanche tra i giocatori a disposizione in panchina: da capire quindi le condizioni del portiere. Galloppa chiede qualcosa in più ad Evangelista, solitamente schierato ala ma quest'oggi impiegato come terzino. Nessuna novità sulla trequarti, con Puzzoli che torna regolarmente titolare nel ruolo di trequartista alle spalle dell'unica punta Braschi.
L'undici titolare della Fiorentina Primavera
Fiorentina (4-2-3-1): Dolfi; Trapani, Sadotti, Kospo, Evangelista; Deli, Conti; Kone, Puzzoli, Bertolini; Braschi. All.: Galloppa