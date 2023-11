Ancora il solito problema Nazionali per Italiano: solo una seduta al completo in vista di San Siro. E in difesa la coperta è corta

Per l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, si ripresenta un problema non nuovo, ma stavolta in un reparto insospettabile. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, il problema verso il Milan non riguarda tanto i terzini quanto i centrali. E non soltanto perché Ranieri è squalificato, vista la somma di ammonizioni.

Milenkovic è l'unico che ha il posto garantito a San Siro, un titolare inamovibile su cui la Fiorentina deve fare affidamento. Anche lui è impegnato con la Serbia, ma dopo il match di oggi alle 15 contro la Bulgaria farà ritorno a Firenze.

Discorso ben diverso per Lucas Martinez Quarta e Yerry Mina, con Argentina e Colombia. I sudamericani, assieme a Gonzalez, torneranno venerdì e svolgeranno soltanto una seduta di allenamento prima della gara contro i rossoneri. Forte la candidatura, quantomeno da subentrato, di Comuzzo, a sua volta impegnato con l'Italia Under 19.