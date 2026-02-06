FOTO - Kouame saluta la Fiorentina: in attesa della firma, è già atterrato e posa con la sciarpa dell'Aris
Kouame atterrato a Salonicco. (da Just Aris TV)
Christian Kouame saluta la Fiorentina. Una storia durata da gennaio 2020, toccando i sei anni (con due prestiti nel mezzo) di permanenza all'interno del club viola. Ma ora è arrivato il momento in cui le strade si separano.
Kouame-Fiorentina, stavolta è addio (per davvero)
Il calciatore ivoriano lascia definitivamente la Fiorentina per accasarsi all'Aris Salonicco a titolo definitivo gratuito, per un contratto fino a giugno 2027. Le immagini di Just Aris TV ritraggono l'ormai ex viola in posa con la sciarpa giallonera, da poco atterrato in Grecia. Manca solo l'ufficialità con annuncio.
Già in posa con la sciarpa dell'Aris
Ecco la foto:
