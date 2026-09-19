De Sisti ricorda Mazzola: "Fin da giovane era una scheggia. Ho tratto vantaggio io dalla sua staffetta con Rivera"

Giancarlo De Sisti, ex campione della Fiorentina e perno della Nazionale degli anni ‘60, ha voluto affidare in un messaggio all’ANSA il suo ricordo di Sandro Mazzola, scomparso nella notte all'età di 83 anni.

Sulla scomparsa di Mazzola

Queste le parole di De Sisti: “Voglio mandare un grande abbraccio a tutta la sua famiglia, ci siamo conosciuti da giovanissimi quando io giocavo con la rappresentativa laziale e lui con quella lombarda. Era una già scheggia”.

Sulla Nazionale di Valcareggi

Il capitano del secondo Scudetto viola ha poi proseguito: "Nella Nazionale di Valcareggi dalla storica staffetta tra Mazzola e Rivera ero io a beneficiarne: se avesse voluto l'allenatore avrebbe potuto levare me, ma credeva nel modulo che sceglieva e con quella tattica non poteva mettere tutti insieme. Io ero più di sacrificio, collegavo difesa e attacco".