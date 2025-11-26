Alla vigilia di Fiorentina-AEK Atene, ha parlato in conferenza stampa il centrocampista viola Hans Nicolussi Caviglia: “Stiamo lavorando sulla capacità di leggere i momenti della gara, perché è un fattore troppo importante. Ci abbiamo lavorato durante la sosta, è una cosa su cui possiamo migliorare: durante le partite dobbiamo capire quand'è il caso di fare una cosa e quando un'altra. Fare le scelte giuste nel calcio fa la differenza”.

“Vanoli ci sta trasmettendo solidità”

Poi ha aggiunto: “Vanoli sta cercando di trasmetterci più concetti possibili. Ogni allenamento è importante per imparare, poi è il campo il luogo in cui si riesce ad apprendere gli automatismi. Il concetto principale che ci sta trasmettendo è la compattezza, stiamo imparando ad essere più solidi durante le partite. Il fatto di trovare un giocare che funga da play è un qualcosa su cui stiamo lavorando, poi le modalità e le linee di passaggio cambiano in base al tipo di partita. Ma il coraggio di giocare tra le linee serve".

Infine: “L'AEK Atene lavora molto in fase difensiva, ma non ha paura a giocare. L'aspetto fisico è fondamentale, durante la gara dobbiamo vincere più duelli e ci stiamo concentrando su questo aspetto”.