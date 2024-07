Bucciantini: "Colpani viene dalla sua miglior stagione in carriera, ha segnato otto gol. Ma Gonzalez se sta bene ne fa otto in un solo mese"

Marco Bucciantini ha risposto a Radio Bruno ai temi più caldi di casa Fiorentina: “Colpani arriva dalla sua migliore stagione della Serie A, ha segnato 8 gol. Ma Gonzalez, se è in forma, 8 reti le fa in un mese. Palladino avrà bisogno di 5 o 6 attaccanti ma avere giocatori di valore che possono anche alternarsi è un extra”.

“Pongracic ottimo come sostituto di Milenkovic”

“Anche Pongracic arriva a Firenze dalla sua miglior stagione in carriera. Ha avuto continuità anche dal punto di vista fisico, per me è un ottimo sostituto di Milenkovic”.