Roberto Ripa, ex Fiorentina, ha parlato della squadra viola che oggi si è ritrovata al Viola Park per il primo giorno di ritiro a Lady Radio.

Le parole di Ripa

“La scelta sui giocatori convocati e gli esclusi secondo me è stata corretta. La Fiorentina ha chiamato i ragazzi in cui crede, su cui vuole puntare per il futuro. Infatti è bello che ci siano anche diversi 2010 in lista. Poi se arriva un'offertona per Kean ovviamente va via. Ma se chiamavano uno come Barak, a livello di mentalità è sbagliato, perché Grosso lavorerà fin dall'inizio sul mentalizzare il gruppo".

Sulle scelte

“Per me Paratici e Grosso hanno bocciato totalmente la difesa dello scorso anno. Basta vedere i prossimi acquisti. Harder? Il 50% della futura rivendita fa capire che la Fiorentina non vuole privarsi del tutto del ragazzo. Lo può riprendere a basso costo prossimamente. Svalutazione di chi non è stato chiamato? Non credo che se Nzola fosse stato convocato, avresti guadagnato molto di più dalla cessione. De Gea? Giusto tenerlo. Con Martinelli via si capiva che era questa la scelta. È un profilo importante per lo spogliatoio".