Emiliano Bigica trova una nuova panchina, l'ex Fiorentina riparte da una big del campionato Primavera

L'ex allenatore della Fiorentina Primavera Emiliano Bigica, passato da Firenze anche da giocatore, ha trovato una nuova sistemazione di prestigio dopo aver abbandonato il Sassuolo.

La nuova squadra

Dopo sei anni sulla panchina del Sassuolo, dove è arrivato a seguito dell'esperienza triennale in viola, Emiliano Bigica ha deciso di cambiare squadra per approdare in un lido più prestigioso. L'ex calciatore viola sarà infatti il prossimo allenatore dell'Inter Primavera.

Il comunicato del club

“A Emiliano l'in bocca al lupo per questa nuova, importante, avventura con la Primavera nerazzurra” Questo il messaggio con cui l'Inter ha annunciato l'arrivo del nuovo tecnico per la squadra giovanile.