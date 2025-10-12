Deja-vù al Viola Park: anche l'Under 16 viola travolge il Palermo e vola alta in classifica
Non si fermano le buone notizie a livello giovanile: la Fiorentina Under 16 di mister Cristiani ha travolto il Palermo per 5-0.
Tutto in 45'
Tutte e cinque le reti arrivano nei primi 45 minuti: segnano in ordine Paris, Clemente, Bernamonte, ancora Clemente e chiude Barbone. Niente da fare per la compagine rosanero, troppa Fiorentina.
Viola al comando
Vittoria importante che non solo mantiene la striscia di imbattibilità dei viola, ma che consegna anche all'Under 16 il comando della classifica, raggiunto grazie ai 13 punti raccolti. Situazione incredibilmente simile a quella citata precedentemente dell'Under 15.
