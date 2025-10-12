Continua l'ottimo periodo viola a livello giovanile: l'Under 15 torna al comando del campionato
Arriva dal Viola Park l'ennesimo attestato stagionale dell'ottimo stato di forma delle giovanili della Fiorentina: l'Under 15 di mister Balestracci batte anche il Palermo per 1-0 e raggiunge nuovamente la vetta della classifica.
Il tabellino
L'unico gol dell'incontro lo segna Mignemi a metà primo tempo, mentre l'occasione del raddoppio ce l'hanno prima Mubin, che però colpisce il palo, e poi Carpita, che invece sbaglia un rigore. Poco male, perché l'incontro termina 1-0.
La situazione di classifica
L'Under 15 viola è ancora imbattuta dopo 5 giornate di campionato, avendo raccolto 11 punti in classifica che le valgono il primo posto, da condividere con la Roma. In un periodo buio per la prima squadra, quantomeno il futuro sembra interessante.
