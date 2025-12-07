Un punto a testa per Sarri e Italiano: il Bologna stacca il Como, la Lazio chiude in dieci. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso il posticipo delle ore 18:00 di questa domenica di Serie A. Si sfidavano Maurizio Sarri e l'ex Fiorentina Vincenzo Italiano in un Lazio-Bologna a momenti alterni e tutto sommato equilibrato, come testimonia il pareggio finale: 1-1, con entrambi i gol di due danesi.

Lazio-Bologna termina in parità

Primo tempo vivace per entrambe le squadre, con qualche occasione per parte. Al 38' il punteggio si sblocca in favore dei biancocelesti, con Isaksen che ribatte in porta una respinta di Ravaglia. Passano appena due minuti e anche Provedel lascia un pallone vacante dalle parti di Odgaard, che pareggia subito i conti. La prima metà di ripresa è nelle mani della Lazio, che va più volte vicina al nuovo vantaggio senza trovare il gol. A dieci minuti dal termine viene espulso Gila, così il Bologna prende fiducia e tenta l'assalto finale per il vantaggio, ma finisce in pareggio.

Rossoblù quinti in solitaria, Sarri resta a metà classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 30, Milan 28, Napoli 28, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Sassuolo 20, Cremonese 20, Lazio 19, Udinese 18, Atalanta 16, Torino 14, Cagliari 14, Lecce 13, Parma 11, Genoa 11, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6.