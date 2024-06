De Zerbi pronto a mettersi in gioco in Ligue 1? Il tecnico ex Brighton è vicinissimo all'approdo in Francia

Matrimonio a sorpresa per Roberto De Zerbi: come riferisce Sportitalia, il Marsiglia, ha accelerato per l’ex Brighton, che ha gradito la corte biancazzurra, vedendo l’esperienza in Ligue 1 come un ulteriore passo in avanti per la sua carriera. Una soluzione fortemente voluta dal presidente marsigliese Longoria. Le parti sono vicinissime alla firma di un contratto triennale.

Il tecnico italiano, accostato in passato anche alla Fiorentina, è pronto così a mettersi in gioco in Francia, nella squadra di recente allenata anche dal croato Igor Tudor, fresco di addio alla Lazio dopo gli screzi con la società capitolina.