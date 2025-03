Il Pisa rinnova l'Arena Garibaldi in vista del ritorno in Serie A: aumentano i posti disponibili in Curva Nord

Nella volata verso la Serie A il Pisa, oltre ai risultati sul campo, avrà bisogno che anche il più piccolo dettaglio del finale di stagione vada nel verso giusto. Non solo appunto sul piano tecnico o tattico, ma anche ambientale: un particolare occhio di riguardo infatti andrà mandato alla situazione relativa all’Arena Garibaldi.

Il Pisa si prepara al ritorno in Serie A: crescono i posti disponibili all'Arena Garibaldi

Nelle ultime settimane in città c'era grande attesa per sapere se al club nerazzurro verrà concesso o meno di mettere in vendita ulteriori 375 biglietti della Curva Nord per la gara interna contro il Mantova. Attesa che è terminata con una fumata bianca, arrivata con una nota ufficiale del club: "Il Pisa Sporting Club informa che, a seguito del positivo esito delle verifiche operate dalle Autorità competenti, già a partire dalla gara Pisa-Mantova in programma alla Cetilar Arena sabato 15 marzo (ore 17.15) saranno disponibili ulteriori posti nel settore di Curva Nord”.

Senza uno stadio da 12mila posti la squadra non potrebbe partecipare al campionato di Serie A

"Con la Cremonese il 21 aprile - ha detto sempre in merito alla questione stadio attraverso i microfoni di Granducato Tv il vicesindaco Raffaele Latrofa nel corso della trasmissione 'Il Nerazzurro' - ci saranno 370 posti in più in curva, per un totale di 743 nuovi posti nel settore popolare. Sempre per quel match ci saranno 104 posti in più in Gradinata”. Con questa decisione la capienza complessiva dell'impianto passerà da 10.442 a 10.817, con un'ulteriore aumento in programma entro la fine della stagione fino ad arrivare a 11.290 posti. Con l'obiettivo di presentarsi in Serie A con 12.000 posti disponibili. Il minimo previsto per prendere parte al campionato di massima serie.