La ripartenza in Prima Categoria rilancia Reginaldo: l'ex attaccante viola è pronto a "salire" di livello

Benché la carta d'identità di Reginaldo - ex attaccante di Serie A con le maglie di Fiorentina, Parma e Siena - sottolinei a tutti che l'italo-brasiliano abbia raggiunto lo scorso luglio la bellezza di 41 anni, sembra che il giorno in cui appenderà le scarpette al chiodo non pare voler arrivare. Dopo l’addio al calcio professionistico ad inizio anno l’attaccante ha scelto di sposare il progetto di una società dilettantistica.

Dopo 8 mesi di stop dopo l'esperienza in Serie D aveva scelto di ripartire dalla Prima Categoria

Come riportato anche da Fiorentinanews.com, lo scorso gennaio il giocatore classe 1983 è stato ufficializzato come nuovo rinforzo del Catona, compagine di Prima Categoria dell'omonima cittadina calabrese che , insieme ai quartieri Salìce, Rosalì e Villa San Giuseppe, fa parte della VIII circoscrizione del comune di Reggio Calabria. E dopo esser tornato a segnare a un’anno di distanza dalla sua apparizione in Serie D, Reginaldo sembra non volersi piu fermare.

La carriera del brasiliano però non sembra volersi fermare

Secondo infatt riportato dalla Gazzetta di Mantova Reginaldo sarebbe stato contattato dalla dirigenza della Poggese, formazione di Poggio Rusco iscritta al campionato di Promozione. Ancora niente di concreto ma l'ipotesi di un trasferimento nel Nord Italia non è del tutto da scartare.