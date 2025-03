Verso Firenze, Thiago Motta chiede aiuto all'infermeria: in tre rischiano di saltare la Fiorentina

Mentre questa sera la Fiorentina di Raffaele Palladino è impegnata quest'oggi in Conference League contro il Panathinaikos, la Juventus di Thiago Motta può allenarsi senza ulteriori impegni e preparare con tutta la calma del mondo la prossima trasferta di campionato al “Franchi”. I giocatori, dopo la doppia seduta di ieri, tra campo e palestra, si sono ritrovati questa mattina alla Continassa per svolgere l'allenamento.

Thiago Motta attende notizie dall'infermeria: Conceicao, Savona e Rouhi ancora a parte.

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Conceicao, Rouhi e Savona. Tutti e tre hanno saltato la partita con l'Atalanta per problemi fisici. Hanno continuato a svolgere lavoro differenziato. Non sono quindi ancora a disposizione di Thiago Motta ma c'è ottimismo sulle loro condizioni. Ci saranno ancora tre giorni prima del match con la Fiorentina e quindi rimangono chance che Motta possa recuperare tutti e tre i suoi giocatori. Quest'oggi, dopo la doppia seduta di ieri tra campo e palestra, la squadra si è ritrovata al Training Center in mattinata focalizzando l’attenzione, dopo l’iniziale fase di riscaldamento, sulla tecnica e su situazioni difensive, prima di terminare la sessione con una serie di partitelle. Domani, a due giorni dal match in Toscana, l’appuntamento è nuovamente fissato per il mattino.

L'esterno figlio d'arte sta recuperando: ecco quando arriverà il verdetto

Particolare interesse è a riguardo delle condizioni dell’esterno portoghese, out da qualche settimana per infortunio, che rappresenterebbe una grande notizia per la Juve che ritroverebbe un elemento molto importante nel reparto offensivo. Al tecnico italiano brasiliano restano ancora dubbi ma, secondo quanto filtra da la Continassa, Conceicao potrebbe tornare almeno nella lista dei disponibili e quindi utilizzabile a gara in corso. La giornata di domani potrà dare un'indicazione chiara sulla loro presenza.