Il ricordo inquietante di Toldo: "A Trento per poco non ci ammazzava una caldaia rotta..."

Prima della maestosa esperienza con la Fiorentina, Francesco Toldo era passato anche da Trento per giocare la C2 e il suo primo anno tra i professionisti. L'ex storico numero uno viola ha ricordato al Corriere del Trentino anche un episodio che rischiò di mettere a rischio la sua vita.

“Una caldaia ci stava per ammazzare”

“Ricordo davvero tante cose di quell'annata. Per dire, abbiamo ancora la chat di quella squadra. Ci facciamo gli auguri di compleanno a distanza di 35 anni. Ricordo poi che abitavo in viale Verona a Trento con Mantelli, Minozzi e Albasini e avevamo una caldaia che per poco non ci ammazzava tutti".

“Menomale che ci siamo accorti che…”

E poi: "Aveva il tubo di scarico tappato. Meno male che ce ne siamo accorti e abbiamo chiamato il tecnico. Comunque è stato davvero un bel periodo, non avevamo nessuna pretesa. E dico di più, guadagnavamo 100 mila lire e abbiamo fatto un “campionato della madonna”. Con quei soldi ci siamo fatti il gruzzoletto per comprarci la nostra prima macchinina. Ogni volta che si vinceva era festa totale".