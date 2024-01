Lontani da Gudmundsson...ma più vicini a Reyna (anche se c'è la forte concorrenza inglese)

La Fiorentina dunque non ha abbandonato la pista Gudmundsson, ma è ancora lontana da questo obiettivo.

Reyna più a portata di mano, però…

Più a portata di mano, almeno per condizioni economiche e possibilità di arrivare al prestito, c'è Giovanni Reyna, americano (ma anche con passaporto portoghese), classe 2002, di proprietà del Borussia Dortmund. Però c'è la forte concorrenza inglese da dover tenere di conto, con il Nottingham Forest che si sta muovendo in maniera importante sul giocatore.

Le caratteristiche

Trequartista ma anche attaccante esterno e all'occorrenza pure falso nueve, Reyna è stato fermo a lungo per infortunio e da quando è tornato ha giocato poco in maglia giallonera: 14 presenze per 361 minuti complessivi in stagione tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania.

Talento indiscusso, deve ancora però esplodere definitivamente e potrebbe farlo con la maglia viola in Italia.