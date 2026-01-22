Fortini fa rima...con Maldini. Due operazioni legate da un unico filo

Saranno settimane di riflessione sul fronte Niccolò Fortini perché la Fiorentina deciderà cosa fare con lui in base alle offerte che arriveranno.

Richiesta alta

La richiesta del club viola continua ad essere alta perché siamo sicuramente sopra ai 15 milioni di euro. Con lui in uscita ci sarebbe da intervenire nuovamente nel reparto degli esterni.

C'è Maldini

E secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il futuro del prodotto del settore giovanile viola è legato a filo doppio con quello di Daniel Maldini, il cui procuratore, lo stesso di Marco Brescianini, è in ottimi rapporti col direttore sportivo Roberto Goretti.

Maldini è un obiettivo dai tempi di Pradè e potrebbe tornare di moda. Ma serviranno 15 milioni di euro anche per lui, visto che ha ancora tre anni di contratto.