L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Giuseppe Rossi è intervenuto a Sport Mediaset per commentare la situazione attuale del calcio italiano: “Avevo tanti piani per vedere la prima partita dell'Italia ai Mondiali con mia figlia… Mi dispiace tanto. Stiamo vivendo un brutto momento. Dobbiamo cercare di rialzarci”.

“Dobbiamo riportare in alto il calcio italiano. Sulla Bosnia…”

“Il compito è quello di trovare la formula giusta per riportare in alto il nostro calcio. Bosnia? Evitiamo di dare la colpa ai giocatori, che hanno dato tutto dal primo all'ultimo. Anche Gattuso è stato fenomenale, quel rosso ha condannato la Nazionale e condizionato la partita. Senza espulsione saremmo andati avanti tranquillamenti, purtroppo questi sono gli episodi”.

“Non esiste un altro Pepito. L'essenza è la tecnica, il calcio non è solo fisico”

Esiste un altro Giuseppe Rossi italiano? “No, non vedo quel tipo di giocatore. Il calcio non è solo fisico e velocità, l'essenza è la tecnica. Manca un calciatore capace di inventarsi qualcosa nel breve, di godere con la palla tra i piedi. Anche perché è il succo di tutto, se salti l'uomo ti apri il campo”.