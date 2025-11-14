Il momento complicato della Fiorentina va risolto anche in attacco: Albert Gudmundsson si rende sempre protagonista con l'Islanda, ma è atteso anche in maglia viola dopo il rigore trasformato a Genova. Di lui ha parlato il tecnico ed ex attaccante Fabio Bazzani, a Radio Bruno Toscana: “La sua esplosione va aspettata, sappiamo quello che può fare. Lo abbiamo visto a Marassi, è un ottimo calciatore che collega centrocampo e attacco. Serve al centravanti per ricevere palloni e in questo deve fare la differenza. Con un po' di continuità di prestazione può fare benissimo”.

“Gudmundsson? Aspettiamo. A Genova va bene il pareggio in questo momento”

Sulla condizione generale della squadra: “Anche a Genova c'erano le scorie della Fiorentina che tanto ha iniziato male questo campionato. Cambiare allenatore è stato comunque importante, perché così si trovano delle energie da cui ripartire e reagire. Penso che il pareggio di domenica scorsa possa andare bene, difficile pretendere di più con Vanoli arrivato da due giorni”.

“La sosta servirà tantissimo a Vanoli”

E la sosta? “Servirà tantissimo al nuovo allenatore, può lavorare su tutti gli aspetti, dalla tattica alla condizione fisica. Ci può mettere mano. Ha fatto i test fisici e ha fatto bene, così può capire dove lavorare. Poi, la Fiorentina era una squadra spenta soprattutto sul piano emotivo, in questo possono esserci cambiamenti”.