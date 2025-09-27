Zazzaroni fa un passo indietro: "La Fiorentina ha perso contro il Como ma non rischia la retrocessione. Contro il Pisa..."

Questo mattina il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, dopo le critiche fatte nelle scorse settimane nei confronti della Fiorentina di Stefano Pioli, ha voluto dire la sua sul derby contro il Pisa che aspetta domani i viola. Questo un estratto delle sue considerazioni di quest’oggi a Radio Dejaay:

“La scorsa settimana mi sono spinto oltre, prevedendo che se la Fiorentina alla fine non sarebbe riuscita a vincere contro il Como sarebbe potuta essere invischiata nella lotta salvezza. Nonostante la brutta sconfitta casalinga, voglio essere sincero e dico che i viola non rischieranno assolutamente di retrocedere”.

“La Fiorentina non rischia la retrocessione, ma con il Pisa rischia di pareggiare”

Ha anche aggiunto: “Quest’anno i dirigenti viola hanno fatto un buon mercato, la squadra a disposizione di Pioli mi piace molto: sono convinto che con il passare delle settimane la squadra riuscirà sicuramente a ripartire. Il derby di domani? Sono tanti anni che Pisa e Fiorentina non si incontrano e sicuramente la squadra di casa metterà il cuore. Per me potrebbe finire in pareggio"