Tempi duri per Milenkovic: il Nottingham Forest rischia grosso e cambia ancora allenatore
Dopo la separazione tra Thomas Frank e il Tottenham, ex club del nuovo ds della Fiorentina Fabio Paratici, è saltata un'altra panchina in Premier League: si tratta di quella del Nottingham Forest.
Addio a Dyche
La squadra in cui milita l'ex difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha cambiato ancora e si è separata da Sean Dyche in seguito al deludente pareggio di ieri contro il Wolverhampton ultimo in classifica. Si tratta del secondo cambio in panchina, dopo l'addio il 9 settembre con Espirito Santo, oggi al West Ham. Il Forest è attualmente a soli 3 punti di vantaggio dal terzultimo posto.
Colpa anche di… Lucca
La decisione è stata comunicata dal club attraverso una breve nota, nella quale si conferma la fine del rapporto professionale con il tecnico inglese. Da segnalare che dopo aver trovato la prima rete in maglia Forest, ieri il neo acquisto Lucca ha fallito una clamorosa occasione per regalare tre punti pesantissimi alla propria squadra.