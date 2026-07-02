Beltran-River Plate, modalità e cifre di un affare quasi fatto. Fiorentina pronta a togliersi un peso

Finalmente ci siamo: Lucas Beltran sta per lasciare la Fiorentina, stavolta definitivamente. La storia è iniziata nell'estate del 2023, quando l'argentino è arrivato dal River Plate. Da lì in poi due stagioni tutt'altro che memorabili in viola e un'apparizione in prestito al Valencia, dove non è stato riscattato.

Beltran, ci siamo per la cessione

Il club viola ha cercato a lungo una soluzione a lungo termine per cedere l'argentino, senza riuscirci. Ora sembra tutto fatto per un suo ritorno a casa. Anche Beltran sembra essersi deciso a lasciare Firenze per tornare al River Plate, pronto a riabbracciarlo.

Le cifre dell'affare

L'affare è già intavolato: prestito di 500mila euro con obbligo di riscatto fissato a poco meno di 7 milioni di euro, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio. La Fiorentina si sfrega le mani ed è pronta a liberarsi di un ingaggio molto pesante; il contratto di Beltran dura fino al 2028 e l'argentino percepisce 1,8 milioni circa.