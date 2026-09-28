Tutti liberi per due giorni...tranne uno. Un'assenza e sedute individuali programmate

Arthur Atta non ha preso parte all’amichevole tra Fiorentina e Signa. Il centrocampista viola sta seguendo un programma di lavoro personalizzato per migliorare la propria condizione atletica e presentarsi al meglio alla ripresa del campionato dopo la sosta.

Un'assenza programmata

L’assenza dalla partita rientra dunque nel percorso individuale predisposto per lui. Il francese sarà al Viola Park anche oggi per svolgere una seduta specifica, mentre il resto della squadra usufruirà di due giorni liberi.

L'occasione e l'obiettivo

Per il giocatore si tratta di un’occasione per lavorare con continuità, senza gli impegni delle gare, e avvicinarsi alla forma migliore. Lo staff seguirà i suoi progressi nei prossimi giorni, con l’obiettivo di metterlo nelle condizioni di dare un contributo più incisivo alla Fiorentina alla ripresa degli impegni ufficiali.