Atta: "Non è vero che con Grosso eravamo spaesati. So di non aver reso al massimo finora, sul mio ruolo..."

Arthur Atta ha rilasciato un'intervista in esclusiva al Corriere Fiorentino, pubblicata nell'edizione odierna del giornale: tra i temi toccati dal centrocampista della Fiorentina, anche il l'esonero di Fabio Grosso ed il suo rendimento in campo

“Con Grosso vi dico che…”

Che è successo con Grosso? A volte è difficile spiegare, non so perché siamo andati così in difficoltà: con il mister avevamo fatto un buono lavoro e buone amichevoli estive ma poi i risultati non sono arrivati. Non eravamo spaesati: i risultati dicono questo, ma contro Roma e Frosinone avremmo potuto segnare, invece ci è andato tutto storto".

Sul suo rendimento

“Non sto rendendo al massimo? È vero, devo incidere di più, devo mettermi nelle condizioni di fare la differenza. Ho avuto qualche problema muscolare ma ora sto bene e sono convinto che questa sosta mi servirà per entrare in forma”.

Sulla sua posizione

Ormai sono abituato a giocare mezzala, ma giocare dietro alla punta comunque mi piace, anche se avrò bisogno di trovare i movimenti giusti ma mi metto a totale disposizione. Per me sarà un’altra occasione per crescere. Vanoli? Ci fa sudare tanto (ride, ndr ). Ma questo per noi è un bene perché abbiamo una gran voglia di fare bene".