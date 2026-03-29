"La Fiorentina rimane la delusione di questa Serie A, ma ormai è fuori dalla lotta salvezza. Il tasso tecnico dei viola..."

Marco Giannitti, direttore sportivo, ex tra le altre di Frosinone, Perugia e Ascoli, ha parlato a tuttomercatoweb.com anche della Fiorentina e della lotta salvezza.

La delusione

“La delusione della Serie A? La Fiorentina. La squadra ha tutt'altro tasso tecnico rispetto alla classifica”.

La lotta salvezza

"Pisa e Verona fanno fatica a risalire. Se la giocano Lecce e Cremonese. I salentini sono vivi, la Cremonese ha ottenuto una vittoria importante con il cambio di allenatore. Entrambe le squadre hanno chance di salvarsi".