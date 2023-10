Intervistato da Radio Bruno per parlare della prova di Terracciano a Napoli ma non soltanto, l'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha commentato la situazione della porta viola a 360 gradi.

Mareggini si è espresso così: “Terracciano è partito da lontano, e ora sta facendo la differenza. I punti di Udine e Napoli, pensiamo alla parata uno vs uno con Osimhen, portano punti. Non si può dire che possa non andare oltre un certo limite, sta meritando di giocare. Prima d’oggi forse c’era anche il pensiero di trovare un altro portiere, ora invece Terracciano sta dimostrando che se la Fiorentina si trova terza in classifica il merito è anche suo. Ha portato i punti che ti fanno stare in quella posizione. Mi auguro che la faccia sempre meglio e in primis a Terracciano, ma come sempre contano i fatti. Con le attuali prestazioni, si può dire che Terracciano è un portiere da Fiorentina”.

“Christensen? Non lo conoscevo prima dell'arrivo in Italia e devo dire che ho apprezzato, anche nella brutta sconfitta con l'Inter, che avesse fatto buone parate tenendo in gioco la squadra. Mi limito a questo perchè non sono ancora in grado di giudicarlo. Per poterne parlare è necessario che giochi di più, oggi non posso farlo”.