Una veste concreta e insospettabile: Ikone al servizio della Fiorentina. E quel feeling col Maradona…

Dopo una partenza di stagione in salita causa colpo all’anca rimediato col Newcastle durante la Sela Cup, Jonathan Ikone ha trovato il gol del decisivo 2-2 della Fiorentina contro il Ferencvaros, alla prima presenza europea stagionale. Il francese ex Lilla ha saltato le prime 4 partite di campionato e non è entrato neppure nella vittoria di Udine, facendo il proprio debutto stagionale contro il Frosinone allo Stirpe. Due subentri difficili in campionato contro i laziali ed il Cagliari, prima di un impatto fondamentale in Conference League.

Alla ricerca della miglior versione di se stesso, forse mai vista alla Fiorentina, ‘Jorko’ ha ottenuto la fiducia di mister Italiano partendo dal primo minuto in casa del Napoli. La prestazione del francese ha stupito tutti, benchè non siano arrivati gol o assist, ma a sorprendere sono state la concretezza, l’abnegazione e la saggezza tattica del classe ’98 di Bondy. La prova di ‘Jorko’ (ora il soprannome lo si può leggere anche sulle spalle del francese di origini congolesi), è stata quella di un giocatore apparso più maturo e dentro i dettami di una squadra in cui ha faticato molto ad inserirsi in un anno e mezzo con la maglia viola addosso.

Ikone ha aiutato Kayode in copertura, risultando molto utile su un avversario temibile come Kvaratskhelia e gestito in modo sapiente e pragmatico i palloni giocati. L’ala mancina ha anche sfiorato due volte il gol, centrando pure il palo. L’impressione è stata quella di un giocatore finalmente centrato, dentro ad un contesto minuziosamente orchestrato, capace di capire quando liberare il proprio estro e quando invece seguire lo spartito.

E c’è uno stadio, il Maradona di Napoli, che pare esaltare Ikone. Per il calciatore della Fiorentina 1 gol e 1 assist in 3 partite nella casa partenopea, 2 in campionato e una in Coppa Italia. Se si pensa che in totale Ikone ha realizzato 9 gol e 10 assist in viola finora, si tratta di 3 prestazioni ampiamente sopra la media da quando ‘Jorko’ gioca in riva all’Arno. Non c’è dubbio che l’aria campana porti bene al giocatore francese, chiamato senza dubbio al salto di qualità e a un rendimento del tutto diverso sul piano della continuità, nell’annata appena iniziata con i colori della Fiorentina.