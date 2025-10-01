Corriere Fiorentino: La frase di Pioli sulla lavagna, le parole di Pradè, c'è l'obiettivo stagionale

Una pagina dedicata alla Fiorentina da parte del Corriere Fiorentino.

Pagina 9

In apertura c'è: “Una coppa da vincere”. Sottotitolo: “La frase di Pioli sulla lavagna, le parole di Pradè: in vista del centenario viola, l’obiettivo è alzare la Conference League dopo anni di delusioni”.

20 milioni in palio

In taglio medio sempre sulla Conference: “Premi, diritti televisivi e bonus vari, in palio ci sono oltre 20 milioni di euro”. In taglio basso sui prossimi avversari europei: “Dal top al flop, anche i cechi sono in piena crisi”. Sottotitolo: “Il club che fu di Ujfalusi un anno fa alzò la coppa nazionale, ma oggi è solo ottavo”.