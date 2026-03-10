La Nazione: Ma Paratici aveva già avvertito tutti...

Due le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

In apertura: "Alti e bassi, cammino a ostacoli

Viola, due mesi in apnea Cinque gare per salvarsi". Sottotitolo: “Le partite di Cremona, Verona e Lecce e quelle in casa con Sassuolo e Genoa Il diesse Fabio Paratici però aveva avvertito: ”Soffriremo fino al 24 maggio". In breve c'è anche: “Fuori dalla zona rossa Un punto importante”.

Pagina 3

Qui leggiamo: “La partita di Conference Infortuni e lotta salvezza II Rakow ora è un intoppo In campo la squadra ‘ter’”. Sottotitolo: “Chiesto un cambio per la porta. E in attacco potrebbe giocare il baby Braschi”. Di spalla infine: “Gud e Dodo distratti È l'ora di svegliarsi E Piccoli non ingrana”.