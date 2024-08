Anche la Fiorentina Femminile si prepara alla nuova stagione: ecco tutte le amichevoli delle ragazze di De La Fuente

Tempo di amichevoli anche per la Fiorentina Femminile, in vista dell'inizio della stagione che vedrà le ragazze viola - oltre che nelle competizioni nazionali - protagoniste anche in Champions League.

Il calendario

La ragazze di De La Fuente scenderanno in campo sempre in trasferta e sempre alle ore 17: contro il Parma il 4 agosto a Noceto (PR), contro la Ternana il 10 agosto a Narni, contro la Roma il 17 agosto a Roma e contro il Como il 23 agosto a Cislago (VA).