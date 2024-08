L'ex capitano viola Pezzella ora può tornare in patria. Gallardo lo vorrebbe con sè nel nuovo corso dei Millonarios

Si riaccende la pista River Plate per l'ex difensore e capitano della Fiorentina German Pezzella, richiesto dal tecnico Marcelo Gallardo, di ritorno a Buenos Aires e atteso per la firma e la presentazione al Monumental lunedì prossimo.

Il giocatore da tempo è nel mirino del River

L'interesse per il ritorno del difensore del Betis era già noto ma appena una decina di giorni fa il presidente del club argentino aveva alzato bandiera bianca.

Trattativa che ora sta prendendo il volo

Ora però il River è pronto ad accelerare per regalare a Gallardo un grande rinforzo (per entrambi sarebbe un ritorno). Secondo TyC Sports, infatti, il River ha rilanciato le trattative per concludere il ritorno dell'esperto difensore centrale classe '91 su richiesta del 'Muñeco'.