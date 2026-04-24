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Galloppa: "Ora che siamo in vetta vogliamo rimanere di fronte a tutte le altre. Con Conti sono stato duro, ma..."

Redazione /

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali del club prima della gara contro il Monza: “Hanno poco da perdere, possono essere molto liberi di testa. Faranno certamente un pressing più alto rispetto a quello a cui siamo abituati”.

“Sarà una partita a ritmi alti. Ora che siamo in vetta…”

“Sarà una partita a ritmi molto alti, troveremo un Monza più spregiudicato. Dobbiamo essere pronti in entrambi i casi a reagire a questo approccio. Abbiamo ripreso la vetta del campionato, ma adesso dobbiamo avere ancora più motivazione nel chiudere lì davanti a tutte le altre”.

“Su Conti avevo dubbi e sono stato molto duro. Ma ora ha capito”

Su Conti: “Inizialmente, in estate, avevo dubbi sul fatto che volesse tornare a giocare in Primavera, anche perché era già andato tra i grandi. Sono stato molto duro con lui perché mi aspettavo un apporto consistente fin dall'inizio della stagione. Sta capendo che ci vuole qualcosa in più”.

 

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