Calamai: "Paratici scelto perché non ha preteso carta bianca come Giuntoli. Passaggio di proprietà prossimo, nessun presidente ha resistito con la Curva contro"
Nel suo editoriale per Tmw, Luca Calamai ha parlato delle nuove scelte in casa viola ma anche del duro comunicato contro Commisso:
"Novità in casa Fiorentina. Finalmente Commisso ha capito che serviva portare in società un uomo di calcio, Paratici ha vinto il testa a testa con Giuntoli. Il motivo? Giuntoli avrebbe preteso carta bianca. Paratici è disposto a lavorare insieme ai dirigenti attuali. Oggi contro l’Udinese la squadra viola si gioca molto e Vanoli tutto. Se non dovesse arrivare la prima vittoria in campionato è probabile un nuovo cambio in panchina. E attenti, l’arrivo di Paratici potrebbe riportare alla guida della Fiorentina una figura come Stefano Pioli. Che è stato esonerato ma che è ancora sotto contratto.
Ieri è arrivato anche un duro comunicato della Curva Fiesole. Per la prima volta il nome di Rocco Commisso è salito sul banco degli imputati. Siamo a un punto delicatissimo. La squadra è ultima e la piazza è in rivolta. Penso che ci siano le condizioni per un prossimo passaggio di proprietà. La storia insegna che nessun proprietario ha resistito a lungo con la curva contro".