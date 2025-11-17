Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, analizza la debacle azzurra di ieri sera contro la Norvegia attribuendola in parte alla mancanza di due elementi cardine della Nazionale, tra cui il bomber della Fiorentina Kean.

Il commento sulla partita

“Come si spiega questa batosta? Questo era il primo match di Gattuso contro una squadra vera, e la realtà è che siamo tornati esattamente dove ci aveva lasciato Spalletti. Le assenze di Tonali e Kean non possono essere un alibi, ma sono un invito a ridisegnare l'Italia per gli spareggi partendo da questi uomini, due centralità scontate”.

Un'assenza pesante

Assenza di Kean che effettivamente si è fatta notare, con l'Italia che ha faticato a trovare la via del gol contro Moldavia e Norvegia, dopo che il bomber viola, nelle sue prime tre partite al girone, aveva realizzato quattro gol.